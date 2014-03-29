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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 29 марта 2014
Кристал Пэлас
29.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Челси
52'
Д. Терри (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
Замена
Д. Парр
️️️️
Д. Панчеон
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мариаппа
90'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
89'
Желтая карточка
С. Данн
77'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Я. Боласи
70'
70'
Замена
Д. Ба
️️️️
А. Шюррле
57'
Замена
М. Салах
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Терри
52'
46'
Замена
Оскар
️️️️
Д. Луис
31'
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Д. Панчеон
19'
Желтая карточка
Я. Боласи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ОП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-3-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
15
Дикгакой
15
Йединак
11
Боласи
16
Ледли
40
Панчеон
35
Джером
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Луис
18
Матич
8
Лэмпард
20
Шюррле
10
Азар
9
Торрес
40
Панчеон
2
Парр
2
Парр
40
Панчеон
11
Боласи
7
О'Кифи
7
О'Кифи
11
Боласи
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
4
Луис
8
Оскар
8
Оскар
4
Луис
8
Лэмпард
10
Салах
10
Салах
8
Лэмпард
20
Шюррле
19
Ба
19
Ба
20
Шюррле
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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