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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 12 февраля 2024
Кристал Пэлас
12.02.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Челси
30'
Ж. Лерма
47'
К. Галлахер
90+1'
К. Галлахер
90+4'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Челси
90'
+5
Желтая карточка
Н. Джексон
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Э. Фернандес
Пас отдал
К. Палмер
90'
+2
Желтая карточка
А. Дисаси
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Галлахер
Пас отдал
К. Палмер
Замена
О. Эдуард
️️️️
М. Франка
84'
84'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
Желтая карточка
Д. Муньос
79'
79'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Н. Джексон
Замена
Н. Ахамада
️️️️
У. Хьюз
79'
Желтая карточка
Ж. Лерма
70'
61'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Т. Силва
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Галлахер
Пас отдал
М. Густо
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Мадуэке
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лерма
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
(К)
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-1-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
2
Андерсен
26
Ричардс
27
Муньос
8
Лерма
20
Уортон
19
Хьюз
26
Франка
10
Айю
14
Матета
4-2-1-3
1
Петрович
27
Густо
5
Дисаси
3
Силва
33
Чилвел
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
19
Хьюз
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Хьюз
26
Франка
29
Эдуард
29
Эдуард
26
Франка
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
3
Силва
6
Колуилл
6
Колуилл
3
Силва
11
Джексон
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Джексон
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Лукас Бергстрем
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
7
Офсайды
2
4
Количество передач
239
820
Сейвы
2
3
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.29
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
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