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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 01 сентября 2024
Челси
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25'
Н. Джексон
53'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Палмер
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Муньос
88'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Камада
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Мадуэке
86'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Густо
74'
69'
Замена
И. Сарр
️️️️
Ж. Матета
Желтая карточка
Н. Джексон
63'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
П. Нету
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эзе
50'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
У. Фофана
32'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Палмер
25'
14'
Желтая карточка
У. Хьюз
Желтая карточка
П. Нету
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
27
Муньос
26
Ричардс
6
Гехи
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
18
Камада
10
Эзе
14
Матета
27
Густо
27
Мудрик
27
Мудрик
27
Густо
7
Нету
79
Феликс
79
Феликс
7
Нету
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
18
Камада
27
Шлупп
27
Шлупп
18
Камада
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
4
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
589
347
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.37
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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