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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 01 октября 2022
Кристал Пэлас
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Челси
7'
О. Эдуард
38'
П. Обамеянг
90'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Челси
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Галлахер
Пас отдал
К. Пулишич
88'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ш. Дукур
85'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
84'
84'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
76'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Хаверц
76'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
74'
56'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
52'
Желтая карточка
М. Маунт
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Н. Клайн
44'
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Т. Силва
33'
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
О. Эдуард
22'
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Айю
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
3
Митчелл
17
Клайн
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
4-2-2-2
13
Кепа
24
Джеймс
3
Фофана
3
Силва
33
Чилвел
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
7
Обамеянг
17
Клайн
5
Томкинс
5
Томкинс
17
Клайн
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
28
Дукур
19
Хьюз
19
Хьюз
28
Дукур
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
29
Хаверц
8
Галлахер
8
Галлахер
29
Хаверц
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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