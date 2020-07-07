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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 07 июля 2020
Кристал Пэлас
07.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Челси
34'
В. Заа
72'
К. Бентеке
6'
О. Жиру
27'
К. Пулишич
71'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Миливойевич
89'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. МакАртур
80'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ж. Айю
80'
80'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Б. Гилмор
ГОЛ! 2:3!
К. Бентеке
Пас отдал
П. ван Анхолт
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
65'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
65'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Л. Миливойевич
35'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
34'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
Виллиан
Замена
М. Сахо
️️️️
Г. Кэхилл
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Данн
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
4-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Зума
24
Джеймс
6
Баркли
6
Гилмор
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
9
Жиру
24
Кэхилл
12
Сахо
12
Сахо
24
Кэхилл
10
Айю
16
МакКарти
16
МакКарти
10
Айю
19
Миливойевич
7
Майер
7
Майер
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
25
Таунсенд
11
МакАртур
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Гилмор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
6
Гилмор
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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