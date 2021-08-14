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АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 14 августа 2021
Челси
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
27'
М. Алонсо
40'
К. Пулишич
58'
Т. Чалоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Алонсо
86'
Замена
К. Хаверц
️️️️
К. Пулишич
82'
77'
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Х. Ридевальд
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
67'
ГОЛ! 3:0!
Т. Чалоба
Пас отдал
М. Ковачич
58'
57'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Д. Шлупп
57'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Рис Ханнам
ЦФ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
3-2-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
44
Ридевальд
11
МакАртур
27
Шлупп
10
Заа
14
Матета
10
Айю
3
Алонсо
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
29
Хаверц
29
Хаверц
11
Пулишич
27
Шлупп
2
Андерсен
2
Андерсен
27
Шлупп
44
Ридевальд
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
44
Ридевальд
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Рис Ханнам
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Рис Ханнам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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