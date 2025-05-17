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Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Милан»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:53
Рома - Милан
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Милана»
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18 мая на Олимпийском стадионе в Риме пройдeт центральный матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом». Обе команды продолжают борьбу за еврокубки и подходят к встрече в боевой форме. «Рома» уверенно держится в шестерке лучших, а «Милан» после серии побед приблизился к зоне еврокубков. Этот матч может сыграть решающую роль в распределении итоговых позиций в таблице.

«Рома»

Римляне располагаются на 6-м месте с 63 очками и демонстрируют стабильность: в 20 последних матчах они неизменно забивали. В атаке лидирует Артем Довбик, на счету которого 17 голов в 45 матчах. Команда Жозе Моуринью действует прагматично, эффективно использует стандарты и умеет играть на результат.

За последние 5 туров «Рома» забила 5 и пропустила всего 3 мяча, а средняя результативность в этом отрезке – ровно 1 гол за игру. Оборона остаeтся надeжной, что особенно проявляется в домашних матчах. У команды хороший баланс между линиями, но в решающих моментах может не хватить остроты.

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли набрали отличную форму, особенно в атаке. «Милан» выиграл 3 последних матча в Серии А, забивая в каждом. За 5 последних туров – 10 голов и всего 3 пропущенных. Показатель результативности – 2.0 гола за матч. Особенно уверенно команда действует на выезде: 4 победы подряд в гостевых встречах.

Лидером атак стал Кристиан Пулишич, на счету которого 17 голов. Команда прибавила в динамике, улучшила фланговую игру и прессинг. Несмотря на плотный график, «Милан» показывает свежесть и вовлечeнность, что критически важно на финише чемпионата.

Факты о командах:

«Рома»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • В среднем 1.0 гола за игру (последние 5 туров)
  • 3 пропущенных мяча за 5 игр
  • 63 очка, 6-е место

«Милан»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 туров)
  • 3 пропущенных мяча за 5 игр
  • Побеждает в 4 гостевых матчах подряд
  • 60 очков, 8-е место

Личные встречи
34% (13)
32% (12)
34% (13)
53
Забитых мячей
52
1.39
В среднем за матч
1.37
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
3 : 1
05.02.2025
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
1 : 1
29.12.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
1 : 2
01.09.2023
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
29.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2 : 2
08.01.2023
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
06.01.2022
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
1 : 2
31.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 2
28.02.2021
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 3
26.10.2020
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 0
28.06.2020
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 1
27.10.2019
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 2
25.02.2018
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 2
01.10.2017
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 4
07.05.2017
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2016
Милан
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 3
14.05.2016
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
09.01.2016
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
09.05.2015
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0 : 0
20.12.2014
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 2
16.12.2013
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
12.05.2013
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4 : 2
22.12.2012
Милан
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
24.03.2012
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2 : 3
29.10.2011
Милан
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 0
07.05.2011
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
18.12.2010
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0 : 0
06.03.2010
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 1
18.10.2009
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 3
24.05.2009
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2009
Милан
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
2 : 1
15.03.2008
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
28.10.2007
Рома
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Прогноз на матч «Рома» – «Милан»

Команды демонстрируют надeжность в обороне и стабильность в атаке. У «Ромы» больше сбалансированности, у «Милана» – больше атакующего куража. Учитывая форму обеих сторон и турнирную цену матча, маловероятно, что кто-то пойдeт ва-банк. Исход может решить один голевой эпизод. Гости выглядят чуть убедительнее за счeт уверенной серии и свежести в атаке.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Милана».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 2.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Милана» – коэффициент 6.80

6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Милана»
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Милан Рома
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