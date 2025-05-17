18 мая на Олимпийском стадионе в Риме пройдeт центральный матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом». Обе команды продолжают борьбу за еврокубки и подходят к встрече в боевой форме. «Рома» уверенно держится в шестерке лучших, а «Милан» после серии побед приблизился к зоне еврокубков. Этот матч может сыграть решающую роль в распределении итоговых позиций в таблице.
«Рома»
Римляне располагаются на 6-м месте с 63 очками и демонстрируют стабильность: в 20 последних матчах они неизменно забивали. В атаке лидирует Артем Довбик, на счету которого 17 голов в 45 матчах. Команда Жозе Моуринью действует прагматично, эффективно использует стандарты и умеет играть на результат.
За последние 5 туров «Рома» забила 5 и пропустила всего 3 мяча, а средняя результативность в этом отрезке – ровно 1 гол за игру. Оборона остаeтся надeжной, что особенно проявляется в домашних матчах. У команды хороший баланс между линиями, но в решающих моментах может не хватить остроты.
«Милан»
Подопечные Стефано Пиоли набрали отличную форму, особенно в атаке. «Милан» выиграл 3 последних матча в Серии А, забивая в каждом. За 5 последних туров – 10 голов и всего 3 пропущенных. Показатель результативности – 2.0 гола за матч. Особенно уверенно команда действует на выезде: 4 победы подряд в гостевых встречах.
Лидером атак стал Кристиан Пулишич, на счету которого 17 голов. Команда прибавила в динамике, улучшила фланговую игру и прессинг. Несмотря на плотный график, «Милан» показывает свежесть и вовлечeнность, что критически важно на финише чемпионата.
Факты о командах:
«Рома»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- Забивает в 20 матчах подряд
- В среднем 1.0 гола за игру (последние 5 туров)
- 3 пропущенных мяча за 5 игр
- 63 очка, 6-е место
«Милан»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 туров)
- 3 пропущенных мяча за 5 игр
- Побеждает в 4 гостевых матчах подряд
- 60 очков, 8-е место
Прогноз на матч «Рома» – «Милан»
Команды демонстрируют надeжность в обороне и стабильность в атаке. У «Ромы» больше сбалансированности, у «Милана» – больше атакующего куража. Учитывая форму обеих сторон и турнирную цену матча, маловероятно, что кто-то пойдeт ва-банк. Исход может решить один голевой эпизод. Гости выглядят чуть убедительнее за счeт уверенной серии и свежести в атаке.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Милана».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Милана» – коэффициент 2.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 2.20
- Точный счeт 1:2 в пользу «Милана» – коэффициент 6.80