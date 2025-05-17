18 мая на Олимпийском стадионе в Риме пройдeт центральный матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом». Обе команды продолжают борьбу за еврокубки и подходят к встрече в боевой форме. «Рома» уверенно держится в шестерке лучших, а «Милан» после серии побед приблизился к зоне еврокубков. Этот матч может сыграть решающую роль в распределении итоговых позиций в таблице.

«Рома»

Римляне располагаются на 6-м месте с 63 очками и демонстрируют стабильность: в 20 последних матчах они неизменно забивали. В атаке лидирует Артем Довбик, на счету которого 17 голов в 45 матчах. Команда Жозе Моуринью действует прагматично, эффективно использует стандарты и умеет играть на результат.

За последние 5 туров «Рома» забила 5 и пропустила всего 3 мяча, а средняя результативность в этом отрезке – ровно 1 гол за игру. Оборона остаeтся надeжной, что особенно проявляется в домашних матчах. У команды хороший баланс между линиями, но в решающих моментах может не хватить остроты.

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли набрали отличную форму, особенно в атаке. «Милан» выиграл 3 последних матча в Серии А, забивая в каждом. За 5 последних туров – 10 голов и всего 3 пропущенных. Показатель результативности – 2.0 гола за матч. Особенно уверенно команда действует на выезде: 4 победы подряд в гостевых встречах.

Лидером атак стал Кристиан Пулишич, на счету которого 17 голов. Команда прибавила в динамике, улучшила фланговую игру и прессинг. Несмотря на плотный график, «Милан» показывает свежесть и вовлечeнность, что критически важно на финише чемпионата.

Факты о командах:

«Рома»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 20 матчах подряд

В среднем 1.0 гола за игру (последние 5 туров)

3 пропущенных мяча за 5 игр

63 очка, 6-е место

«Милан»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 туров)

3 пропущенных мяча за 5 игр

Побеждает в 4 гостевых матчах подряд

60 очков, 8-е место

Личные встречи 34% (13) 32% (12) 34% (13) 53 Забитых мячей 52 1.39 В среднем за матч 1.37 4:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Кубок, 1/4 финала Милан 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 18 тур Милан 1 : 1 Рома Лига Европы, 1/4 финала Рома 2 : 1 Милан Лига Европы, 1/4 финала Милан 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 20 тур Милан 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 3 тур Рома 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 32 тур Рома 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 17 тур Милан 2 : 2 Рома Италия. Серия А, 20 тур Милан 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 11 тур Рома 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 24 тур Рома 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 5 тур Милан 3 : 3 Рома Италия. Серия А, 28 тур Милан 2 : 0 Рома Италия. Серия А, 9 тур Рома 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 22 тур Рома 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 3 тур Милан 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 26 тур Рома 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 7 тур Милан 0 : 2 Рома Италия. Серия А, 35 тур Милан 1 : 4 Рома Италия. Серия А, 16 тур Рома 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 38 тур Милан 1 : 3 Рома Италия. Серия А, 19 тур Рома 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 35 тур Милан 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 16 тур Рома 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 35 тур Рома 2 : 0 Милан Италия. Серия А, 16 тур Милан 2 : 2 Рома Италия. Серия А, 37 тур Милан 0 : 0 Рома Италия. Серия А, 18 тур Рома 4 : 2 Милан Италия. Серия А, 29 тур Милан 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 10 тур Рома 2 : 3 Милан Италия. Серия А, 36 тур Рома 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 17 тур Милан 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 27 тур Рома 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 8 тур Милан 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 37 тур Милан 2 : 3 Рома Италия. Серия А, 18 тур Рома 2 : 2 Милан Италия. Серия А, 28 тур Рома 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 9 тур Милан 0 : 1 Рома

Прогноз на матч «Рома» – «Милан»

Команды демонстрируют надeжность в обороне и стабильность в атаке. У «Ромы» больше сбалансированности, у «Милана» – больше атакующего куража. Учитывая форму обеих сторон и турнирную цену матча, маловероятно, что кто-то пойдeт ва-банк. Исход может решить один голевой эпизод. Гости выглядят чуть убедительнее за счeт уверенной серии и свежести в атаке.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Милана».

Рекомендованные ставки: