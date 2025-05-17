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Прогноз на точный счёт матча «Валенсия» – «Атлетик»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:52
Валенсия - Атлетик
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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18 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетиком». Обе команды продолжают борьбу в своих зонах турнирной таблицы: хозяева хотят завершить сезон на мажорной ноте, а гости стремятся удержать четвeртую строчку и гарантировать себе Лигу чемпионов.

«Валенсия»

Подопечные Рубена Барахи демонстрируют в последних турах достойный уровень игры, особенно на фоне кадровых трудностей. В пяти последних матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и лишь раз проиграла – на выезде против «Алавеса» (0:1). С 45 очками «Валенсия» находится в середине таблицы, сохраняя минимальные шансы зацепиться за топ-10.

Лидер атаки «летучих мышей» – Уго Дуро с 11 мячами за сезон, а также активные действия с флангов позволяют «Валенсии» стабильно забивать: в среднем 1.6 гола за матч в последних турах. Впрочем, оборона не всегда справляется с давлением, пропуская по одному голу в среднем за игру.

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде уверенно идeт на четвeртом месте и имеет 67 очков. В последних турах в чемпионате «Атлетик» не проигрывает, одержав две победы подряд с сухим счeтом: над «Алавесом» (1:0) и «Хетафе» (2:0). Основной ударной силой басков остаeтся Ойан Сансет, на счету которого уже 17 голов.

Однако в еврокубках команда показала уязвимость в защите, особенно на фоне разгрома от «Манчестер Юнайтед». В Ла Лиге же «Атлетик» стабилен и строит игру от обороны: в четырeх последних турах команда не пропускала ни разу.

Факты о командах

«Валенсия»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает 1.00 гола за матч
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Уго Дуро – 11 голов в 30 матчах

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 4 матчах Ла Лиги
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 последних игр
  • Сухая серия – 4 матча подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Сансет – 17 голов за сезон

Личные встречи
35% (14)
33% (13)
33% (13)
47
Забитых мячей
50
1.18
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
1 : 0
28.08.2024
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Испания. Примера, 21 тур
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1 : 0
20.01.2024
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1 : 0
21.08.2022
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Испания. Примера, 35 тур
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0 : 0
07.05.2022
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02.03.2022
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12.12.2020
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Испания. Примера, 33 тур
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18.09.2016
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Лига Европы, 1/8 финала
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2 : 1
17.03.2016
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Лига Европы, 1/8 финала
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1 : 0
10.03.2016
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28.02.2016
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3 : 1
04.10.2015
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Испания. Примера, 30 тур
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1 : 1
09.04.2015
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 0
09.11.2014
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
09.03.2014
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Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
06.10.2013
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 0
10.03.2013
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Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3 : 2
20.10.2012
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Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
0 : 3
18.03.2012
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Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
23.10.2011
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Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
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27.02.2011
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Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
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02.10.2010
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Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
2 : 0
15.04.2010
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Испания. Примера, 13 тур
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06.12.2009
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30.05.2009
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18.01.2009
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Атлетик
5 : 1
20.04.2008
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 3
02.12.2007
Атлетик
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Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

Обе команды подойдут к матчу в неплохой форме. «Валенсия» опасна на своeм поле, активно использует фланги и атакует в быстрых переходах. У «Атлетика» есть класс, дисциплина и мотивация сохранить место в четвeрке. Однако после напряжeнных матчей в Лиге Европы гости могут действовать сдержанно. Вероятен осторожный сценарий игры, где обе команды по разу отличатся.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 0.5 – коэффициент 1.50

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Атлетик Валенсия
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