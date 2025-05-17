18 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетиком». Обе команды продолжают борьбу в своих зонах турнирной таблицы: хозяева хотят завершить сезон на мажорной ноте, а гости стремятся удержать четвeртую строчку и гарантировать себе Лигу чемпионов.
«Валенсия»
Подопечные Рубена Барахи демонстрируют в последних турах достойный уровень игры, особенно на фоне кадровых трудностей. В пяти последних матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и лишь раз проиграла – на выезде против «Алавеса» (0:1). С 45 очками «Валенсия» находится в середине таблицы, сохраняя минимальные шансы зацепиться за топ-10.
Лидер атаки «летучих мышей» – Уго Дуро с 11 мячами за сезон, а также активные действия с флангов позволяют «Валенсии» стабильно забивать: в среднем 1.6 гола за матч в последних турах. Впрочем, оборона не всегда справляется с давлением, пропуская по одному голу в среднем за игру.
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде уверенно идeт на четвeртом месте и имеет 67 очков. В последних турах в чемпионате «Атлетик» не проигрывает, одержав две победы подряд с сухим счeтом: над «Алавесом» (1:0) и «Хетафе» (2:0). Основной ударной силой басков остаeтся Ойан Сансет, на счету которого уже 17 голов.
Однако в еврокубках команда показала уязвимость в защите, особенно на фоне разгрома от «Манчестер Юнайтед». В Ла Лиге же «Атлетик» стабилен и строит игру от обороны: в четырeх последних турах команда не пропускала ни разу.
Факты о командах
«Валенсия»
- Забивает в 10 из 12 последних матчей
- В среднем 1.60 гола за игру
- Пропускает 1.00 гола за матч
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
- Уго Дуро – 11 голов в 30 матчах
«Атлетик»
- Не проигрывает в 4 матчах Ла Лиги
- Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 последних игр
- Сухая серия – 4 матча подряд
- Забивает в 3 последних матчах
- Сансет – 17 голов за сезон
Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»
Обе команды подойдут к матчу в неплохой форме. «Валенсия» опасна на своeм поле, активно использует фланги и атакует в быстрых переходах. У «Атлетика» есть класс, дисциплина и мотивация сохранить место в четвeрке. Однако после напряжeнных матчей в Лиге Европы гости могут действовать сдержанно. Вероятен осторожный сценарий игры, где обе команды по разу отличатся.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 0.5 – коэффициент 1.50