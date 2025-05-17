18 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетиком». Обе команды продолжают борьбу в своих зонах турнирной таблицы: хозяева хотят завершить сезон на мажорной ноте, а гости стремятся удержать четвeртую строчку и гарантировать себе Лигу чемпионов.

«Валенсия»

Подопечные Рубена Барахи демонстрируют в последних турах достойный уровень игры, особенно на фоне кадровых трудностей. В пяти последних матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и лишь раз проиграла – на выезде против «Алавеса» (0:1). С 45 очками «Валенсия» находится в середине таблицы, сохраняя минимальные шансы зацепиться за топ-10.

Лидер атаки «летучих мышей» – Уго Дуро с 11 мячами за сезон, а также активные действия с флангов позволяют «Валенсии» стабильно забивать: в среднем 1.6 гола за матч в последних турах. Впрочем, оборона не всегда справляется с давлением, пропуская по одному голу в среднем за игру.

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде уверенно идeт на четвeртом месте и имеет 67 очков. В последних турах в чемпионате «Атлетик» не проигрывает, одержав две победы подряд с сухим счeтом: над «Алавесом» (1:0) и «Хетафе» (2:0). Основной ударной силой басков остаeтся Ойан Сансет, на счету которого уже 17 голов.

Однако в еврокубках команда показала уязвимость в защите, особенно на фоне разгрома от «Манчестер Юнайтед». В Ла Лиге же «Атлетик» стабилен и строит игру от обороны: в четырeх последних турах команда не пропускала ни разу.

Факты о командах

«Валенсия»

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В среднем 1.60 гола за игру

Пропускает 1.00 гола за матч

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Уго Дуро – 11 голов в 30 матчах

«Атлетик»

Не проигрывает в 4 матчах Ла Лиги

Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 последних игр

Сухая серия – 4 матча подряд

Забивает в 3 последних матчах

Сансет – 17 голов за сезон

Личные встречи 35% (14) 33% (13) 33% (13) 47 Забитых мячей 50 1.18 В среднем за матч 1.25 3:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 3 тур Атлетик 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 21 тур Валенсия 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 11 тур Атлетик 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 21 тур Валенсия 1 : 2 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала Валенсия 1 : 3 Атлетик Испания. Примера, 2 тур Атлетик 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 35 тур Атлетик 0 : 0 Валенсия Испания. Кубок, 1/2 финала Валенсия 1 : 0 Атлетик Испания. Кубок, 1/2 финала Атлетик 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 7 тур Валенсия 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 22 тур Атлетик 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 13 тур Валенсия 2 : 2 Атлетик Испания. Примера, 33 тур Валенсия 0 : 2 Атлетик Испания. Примера, 7 тур Атлетик 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 26 тур Валенсия 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 10 тур Атлетик 0 : 0 Валенсия Испания. Примера, 26 тур Атлетик 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 7 тур Валенсия 3 : 2 Атлетик Испания. Примера, 23 тур Валенсия 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 4 тур Атлетик 2 : 1 Валенсия Лига Европы, 1/8 финала Валенсия 2 : 1 Атлетик Лига Европы, 1/8 финала Атлетик 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 26 тур Валенсия 0 : 3 Атлетик Испания. Примера, 7 тур Атлетик 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 30 тур Атлетик 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 11 тур Валенсия 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 27 тур Валенсия 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 8 тур Атлетик 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 27 тур Атлетик 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 8 тур Валенсия 3 : 2 Атлетик Испания. Примера, 28 тур Атлетик 0 : 3 Валенсия Испания. Примера, 9 тур Валенсия 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 25 тур Атлетик 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 6 тур Валенсия 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 32 тур Валенсия 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 13 тур Атлетик 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 38 тур Валенсия 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 19 тур Атлетик 3 : 2 Валенсия Испания. Примера, 33 тур Атлетик 5 : 1 Валенсия Испания. Примера, 14 тур Валенсия 0 : 3 Атлетик

Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

Обе команды подойдут к матчу в неплохой форме. «Валенсия» опасна на своeм поле, активно использует фланги и атакует в быстрых переходах. У «Атлетика» есть класс, дисциплина и мотивация сохранить место в четвeрке. Однако после напряжeнных матчей в Лиге Европы гости могут действовать сдержанно. Вероятен осторожный сценарий игры, где обе команды по разу отличатся.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: