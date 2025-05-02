3 мая на «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Вольфсбургом». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, тогда как гости пытаются прервать серию неудач и избежать скатывания к зоне вылета. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но у обеих есть проблемы в защите, что обещает зрелищный матч с голами.
«Боруссия Д»
«Боруссия Д» занимает 6 место с 48 очками. В последнем туре команда обыграла «Хоффенхайм» (3:2). Лидером атаки остаeтся Серу Гирасси с 30 голами в 42 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.20 и 2.20 за игру). «Боруссия Д» не проигрывает 5 матчей подряд, но продолжает допускать ошибки в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Дома команда играет агрессивно и активно использует стандартные положения.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает 12 место с 39 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Фрайбурга» (0:1). Лидером атаки остаeтся Мохамед Амура с 10 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 4 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.80 и 1.60 за матч). «Вольфсбург» не выигрывает 7 матчей подряд, при этом команда пропускает в 11 последних встречах. Гости делают ставку на контратаки, но испытывают трудности при обороне против быстрых команд.
Факты о командах:
«Боруссия Д»
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 11 последних матчах.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
«Вольфсбург»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Пропускает в 11 последних матчах.
Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург»
«Боруссия Д» подходит к матчу в более уверенной форме, несмотря на проблемы в обороне. Команда регулярно забивает и играет первым номером на своeм поле. «Вольфсбург» же находится в кризисе, не выигрывая 7 матчей и пропуская почти в каждом. Хозяева будут владеть инициативой и создавать больше моментов. Учитывая слабую оборону гостей, «Боруссия Д» имеет хорошие шансы на победу с разницей в 1–2 мяча.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Боруссии Д».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Боруссия Д» больше 1.5 – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- Точный счeт 3:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 9.00