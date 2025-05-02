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Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Вольфсбург»: Бундеслига, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:30
Боруссия Д - Вольфсбург
03 мая 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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9.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Боруссии Д»
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3 мая на «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Вольфсбургом». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, тогда как гости пытаются прервать серию неудач и избежать скатывания к зоне вылета. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но у обеих есть проблемы в защите, что обещает зрелищный матч с голами.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» занимает 6 место с 48 очками. В последнем туре команда обыграла «Хоффенхайм» (3:2). Лидером атаки остаeтся Серу Гирасси с 30 голами в 42 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.20 и 2.20 за игру). «Боруссия Д» не проигрывает 5 матчей подряд, но продолжает допускать ошибки в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Дома команда играет агрессивно и активно использует стандартные положения.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12 место с 39 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Фрайбурга» (0:1). Лидером атаки остаeтся Мохамед Амура с 10 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 4 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.80 и 1.60 за матч). «Вольфсбург» не выигрывает 7 матчей подряд, при этом команда пропускает в 11 последних встречах. Гости делают ставку на контратаки, но испытывают трудности при обороне против быстрых команд.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 11 последних матчах.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.

«Вольфсбург»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 11 последних матчах.

Личные встречи
62% (24)
15% (6)
23% (9)
87
Забитых мячей
41
2.23
В среднем за матч
1.05
6:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
4 : 0
03.05.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.12.2024
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
1 : 0
29.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.09.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
6 : 0
07.05.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
2 : 0
08.11.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
6 : 1
16.04.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 3
27.11.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
24.04.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 0
03.01.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.05.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
3 : 0
02.11.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.03.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
0 : 1
03.11.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.01.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
0 : 3
19.08.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.02.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 5
20.09.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
5 : 1
30.04.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 2
05.12.2015
Боруссия Д
Германия. Кубок, Финал
Боруссия Д
1 : 3
30.05.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 1
16.05.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 2
17.12.2014
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия Д
2 : 0
15.04.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 1
05.04.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 1
09.11.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
3 : 3
11.05.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 3
08.12.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.04.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
5 : 1
05.11.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 3
29.01.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
11.09.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
1 : 1
01.05.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1 : 3
13.12.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3 : 0
12.05.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия Д
0 : 0
30.11.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
2 : 4
17.05.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
4 : 0
15.12.2007
Боруссия Д
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Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург»

«Боруссия Д» подходит к матчу в более уверенной форме, несмотря на проблемы в обороне. Команда регулярно забивает и играет первым номером на своeм поле. «Вольфсбург» же находится в кризисе, не выигрывая 7 матчей и пропуская почти в каждом. Хозяева будут владеть инициативой и создавать больше моментов. Учитывая слабую оборону гостей, «Боруссия Д» имеет хорошие шансы на победу с разницей в 1–2 мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Боруссия Д» больше 1.5 – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
  • Точный счeт 3:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 9.00

9.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Боруссии Д»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д
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