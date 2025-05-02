3 мая на «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Вольфсбургом». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, тогда как гости пытаются прервать серию неудач и избежать скатывания к зоне вылета. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но у обеих есть проблемы в защите, что обещает зрелищный матч с голами.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» занимает 6 место с 48 очками. В последнем туре команда обыграла «Хоффенхайм» (3:2). Лидером атаки остаeтся Серу Гирасси с 30 голами в 42 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.20 и 2.20 за игру). «Боруссия Д» не проигрывает 5 матчей подряд, но продолжает допускать ошибки в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Дома команда играет агрессивно и активно использует стандартные положения.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12 место с 39 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Фрайбурга» (0:1). Лидером атаки остаeтся Мохамед Амура с 10 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 4 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.80 и 1.60 за матч). «Вольфсбург» не выигрывает 7 матчей подряд, при этом команда пропускает в 11 последних встречах. Гости делают ставку на контратаки, но испытывают трудности при обороне против быстрых команд.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 11 последних матчах.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

«Вольфсбург»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 11 последних матчах.

Личные встречи 62% (24) 15% (6) 23% (9) 87 Забитых мячей 41 2.23 В среднем за матч 1.05 6:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия Д 4 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия Д Германия. Кубок, 2 раунд Вольфсбург 1 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 22 тур Вольфсбург 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 5 тур Боруссия Д 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия Д 6 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 14 тур Вольфсбург 2 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия Д 6 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 31 тур Вольфсбург 0 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия Д 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 27 тур Вольфсбург 0 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 10 тур Боруссия Д 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия Д 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 10 тур Вольфсбург 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия Д 0 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 1 тур Вольфсбург 0 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия Д 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 4 тур Вольфсбург 1 : 5 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия Д 5 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Вольфсбург 1 : 2 Боруссия Д Германия. Кубок, Финал Боруссия Д 1 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 33 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия Д 2 : 2 Вольфсбург Германия. Кубок, 1/2 финала Боруссия Д 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Боруссия Д 2 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 12 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 33 тур Вольфсбург 3 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия Д 2 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 12 тур Боруссия Д 5 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 0 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия Д 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 33 тур Боруссия Д 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 16 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 32 тур Вольфсбург 3 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия Д 0 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия Д 2 : 4 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 17 тур Вольфсбург 4 : 0 Боруссия Д

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург»

«Боруссия Д» подходит к матчу в более уверенной форме, несмотря на проблемы в обороне. Команда регулярно забивает и играет первым номером на своeм поле. «Вольфсбург» же находится в кризисе, не выигрывая 7 матчей и пропуская почти в каждом. Хозяева будут владеть инициативой и создавать больше моментов. Учитывая слабую оборону гостей, «Боруссия Д» имеет хорошие шансы на победу с разницей в 1–2 мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки: