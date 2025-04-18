19 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Краснодар» будет принимать на своем поле гостей из Грозного – «Ахмат».

«Краснодар»

На прошлой неделе «быки» потерпели сокрушительное поражение в принципиальном матче с «Зенитом» – 1:4. Теперь команде Мусаева предстоит наглядно продемонстрировать то, что у футболистов должна быть «плохая память». «Краснодару» необходимо максимально оперативно оправиться от болезненной неудачи и возвращаться на путь побед. В настоящее время «быки» сохраняют лидерство в РПЛ, однако отрыв от второго места сократился всего лишь до двух зачетных баллов.

Последние три игры:

Зенит – Краснодар 4:1

Краснодар – Акрон 1:0

Краснодар – Факел 5:0

«Ахмат»

Грозненцы, в отличие от своего ближайшего оппонента, не отдыхали в мид-уик, а играли в Кубке России. Впрочем, вояж в Москву завершился поражением – «Ахмат» уступил «Локомотиву» (1:2).

Если же говорить о РПЛ, то здесь «Ахмат» близок к тому, чтобы покинуть зону стыковых матчей. Подопечные Ташуева уже догнали «Химки», но пока уступают подмосковному клубу по дополнительным показателям.

Последние три игры:

Локомотив – Ахмат 2:1

Ахмат – Ростов 2:1

Факел – Ахмат 0:0

Личные встречи 46% (16) 17% (6) 37% (13) 48 Забитых мячей 42 1.37 В среднем за матч 1.2 4:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 25 тур Краснодар 3 : 1 Ахмат Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап Краснодар 1 : 2 Ахмат Россия. Кубок, 5 тур Ахмат 3 : 0 Краснодар Россия. Кубок, 2 тур Краснодар 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 1 тур Ахмат 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 27 тур Краснодар 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 8 тур Ахмат 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 30 тур Ахмат 2 : 2 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала Ахмат 0 : 3 Краснодар Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар 2 : 3 Ахмат Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар 1 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 8 тур Ахмат 0 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 24 тур Краснодар 0 : 5 Ахмат Россия. Премьер-лига, 13 тур Ахмат 2 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар 4 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 1 тур Ахмат 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 25 тур Ахмат 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 11 тур Краснодар 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар 3 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 5 тур Ахмат 2 : 3 Краснодар Россия. Премьер-лига, 16 тур Ахмат 2 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 2 тур Краснодар 4 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 24 тур Ахмат 0 : 1 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала Краснодар 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 10 тур Краснодар 1 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 15 тур Ахмат 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 11 тур Краснодар 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 17 тур Краснодар 3 : 2 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 9 тур Ахмат 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 16 тур Краснодар 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 2 тур Ахмат 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 40 тур Ахмат 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 34 тур Краснодар 1 : 3 Ахмат Россия. Премьер-лига, 30 тур Ахмат 2 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 15 тур Краснодар 0 : 2 Ахмат

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»

«Ахмат» – не самый удобный противник для «быков», однако хозяева не могут позволить себе новую осечку. Считаем, что «черно-зеленые» смогут собраться с силами и добыть важнейшие очки.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,85.