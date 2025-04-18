19 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Краснодар» будет принимать на своем поле гостей из Грозного – «Ахмат».
«Краснодар»
На прошлой неделе «быки» потерпели сокрушительное поражение в принципиальном матче с «Зенитом» – 1:4. Теперь команде Мусаева предстоит наглядно продемонстрировать то, что у футболистов должна быть «плохая память». «Краснодару» необходимо максимально оперативно оправиться от болезненной неудачи и возвращаться на путь побед. В настоящее время «быки» сохраняют лидерство в РПЛ, однако отрыв от второго места сократился всего лишь до двух зачетных баллов.
Последние три игры:
- Зенит – Краснодар 4:1
- Краснодар – Акрон 1:0
- Краснодар – Факел 5:0
«Ахмат»
Грозненцы, в отличие от своего ближайшего оппонента, не отдыхали в мид-уик, а играли в Кубке России. Впрочем, вояж в Москву завершился поражением – «Ахмат» уступил «Локомотиву» (1:2).
Если же говорить о РПЛ, то здесь «Ахмат» близок к тому, чтобы покинуть зону стыковых матчей. Подопечные Ташуева уже догнали «Химки», но пока уступают подмосковному клубу по дополнительным показателям.
Последние три игры:
- Локомотив – Ахмат 2:1
- Ахмат – Ростов 2:1
- Факел – Ахмат 0:0
Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»
«Ахмат» – не самый удобный противник для «быков», однако хозяева не могут позволить себе новую осечку. Считаем, что «черно-зеленые» смогут собраться с силами и добыть важнейшие очки.
Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,85.