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«Краснодар» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 16:47
Краснодар - Ахмат
19 апр. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.85
победа «Краснодара», коэффициент 1.85
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19 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Краснодар» будет принимать на своем поле гостей из Грозного – «Ахмат».

«Краснодар»

На прошлой неделе «быки» потерпели сокрушительное поражение в принципиальном матче с «Зенитом» – 1:4. Теперь команде Мусаева предстоит наглядно продемонстрировать то, что у футболистов должна быть «плохая память». «Краснодару» необходимо максимально оперативно оправиться от болезненной неудачи и возвращаться на путь побед. В настоящее время «быки» сохраняют лидерство в РПЛ, однако отрыв от второго места сократился всего лишь до двух зачетных баллов.

Последние три игры:

  • Зенит – Краснодар 4:1
  • Краснодар – Акрон 1:0
  • Краснодар – Факел 5:0

«Ахмат»

Грозненцы, в отличие от своего ближайшего оппонента, не отдыхали в мид-уик, а играли в Кубке России. Впрочем, вояж в Москву завершился поражением – «Ахмат» уступил «Локомотиву» (1:2).

Если же говорить о РПЛ, то здесь «Ахмат» близок к тому, чтобы покинуть зону стыковых матчей. Подопечные Ташуева уже догнали «Химки», но пока уступают подмосковному клубу по дополнительным показателям.

Последние три игры:

  • Локомотив – Ахмат 2:1
  • Ахмат – Ростов 2:1
  • Факел – Ахмат 0:0

Личные встречи
46% (16)
17% (6)
37% (13)
48
Забитых мячей
42
1.37
В среднем за матч
1.2
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
3 : 1
19.04.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
3 : 0
02.10.2024
Краснодар
Россия. Кубок, 2 тур
Краснодар
1 : 0
15.08.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 1
21.07.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
0 : 1
04.05.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
16.09.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
03.06.2023
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
0 : 3
15.03.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 3
15.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
21.05.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
0 : 2
18.09.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0 : 5
03.04.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2 : 0
31.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4 : 0
22.07.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
14.07.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 1
24.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
21.10.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 2
03.12.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2 : 3
10.08.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2 : 1
01.12.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
4 : 0
08.08.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 1
16.04.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
01.03.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1 : 1
27.09.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
30.11.2014
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
27.10.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Краснодар
3 : 2
25.11.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0 : 1
21.09.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Краснодар
3 : 0
19.11.2012
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
30.07.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Ахмат
0 : 1
22.04.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Краснодар
1 : 3
10.03.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 0
05.11.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
0 : 2
22.06.2011
Ахмат
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Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»

«Ахмат» – не самый удобный противник для «быков», однако хозяева не могут позволить себе новую осечку. Считаем, что «черно-зеленые» смогут собраться с силами и добыть важнейшие очки.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,85.

1.85
победа «Краснодара», коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
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