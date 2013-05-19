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Франческо Валиани
Статистика
Франческо Валиани - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1980 (46)
#80 | Полузащитник
173 см | 67 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
22
2
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2 : 1
12.05.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
1' - 54'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 0
24.02.2013
Сиена
1' - 65'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3 : 0
18.02.2013
Лацио
60' - 90'
61'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
69' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 0
27.01.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 2
13.01.2013
Сиена
1' - 41'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
1' - 80'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 1
16.12.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1 : 3
09.12.2012
Катания
1' - 71'
10'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1 : 3
02.12.2012
Рома
1' - 76'
25'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
1' - 89'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
1' - 86'
31'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
1' - 67'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
46' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
1' - 75'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
68' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
26.08.2012
Торино
46' - 90'
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