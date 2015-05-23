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Диего Кастро
Статистика
Диего Кастро - статистика
Завершил карьеру
2 июля 1982 (44), Понтеведера
#17 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
32
3
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
1' - 78'
26'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 2
03.05.2015
Гранада
1' - 63'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
1' - 75'
22'
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
1' - 83'
64'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2 : 1
05.04.2015
Депортиво
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
21.03.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
1' - 81'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 2
28.02.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
1' - 88'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
71' - 90'
81'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
1' - 55'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
59' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
68' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
1' - 59'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
68' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
1' - 63'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
57' - 90'
65'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
57' - 90'
81'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
1' - 90'
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