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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 25 сентября 2014
Эспаньол
25.09.2014, четверг, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
65'
С. Гарсия
83'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
83'
82'
Желтая карточка
Мичел
76'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Р. Лаго
75'
Желтая карточка
А. Арройо
73'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Лафита
65'
Замена
Саммир
️️️️
Д. Кастро
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
С. Севилья
65'
Желтая карточка
В. Альварес
62'
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
В. Альварес
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
21
Мичел
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
8
Алекс
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Эдуардо Пайя
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
19
Саммир
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Иви
ЦФ
3-4-1-2
1
Касилья
27
Альварес
19
Колотто
27
Гонсалес
4
Санчес
8
Севилья
87
Каньяс
21
Лопес
17
Васкес
9
Гарсия
10
Кайседо
4-4-2
13
Гуаита
2
Арройо
3
Лаго
5
Налдо
4
Алексис
21
Мичел
11
Йода
22
Родригес
7
Лафита
7
Сарабия
17
Кастро
27
Альварес
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
27
Альварес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
3
Лаго
18
Эскудеро
18
Эскудеро
3
Лаго
17
Кастро
19
Саммир
19
Саммир
17
Кастро
7
Лафита
90
Диавара
90
Диавара
7
Лафита
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
30
Эдуардо Пайя
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Остались в запасе
30
Эдуардо Пайя
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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