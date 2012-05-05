Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниель Хаас - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1983 (43)
#34 | Вратарь
188 см | 83 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
3 : 1
05.05.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2 : 3
28.04.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0 : 1
21.04.2012
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0 : 0
15.04.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4 : 0
11.04.2012
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
07.04.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 1
01.04.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 2
24.03.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 2
16.03.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
7 : 1
10.03.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
04.03.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
25.02.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
1 : 1
17.02.2012
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 1
11.02.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 2
04.02.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0 : 0
21.01.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1 : 1
17.12.2011
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.12.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
2 : 0
02.12.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 1
26.11.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 0
20.11.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
05.11.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 1
29.10.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 0
22.10.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 0
15.10.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
0 : 0
01.10.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 0
25.09.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3 : 1
17.09.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 4
10.09.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 2
27.08.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 2
20.08.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 0
13.08.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
06.08.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
6
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+