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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 20 ноября 2011
Гамбург
20.11.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
25'
Х. Паоло Герреро
65'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Замена
Х. Сон
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Н. Мусона
️️️️
Т. Вайс
Замена
Д. Яролим
️️️️
Г. Качар
Замена
И. Иличевич
️️️️
Г. Торе
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 2:0!
М. Янсен
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
С. Руди
Замена
П. Млапа
️️️️
Э. Брафхайд
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-2
33
Дробны
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
20
Качар
8
Ринкон
30
Торе
34
Герреро
33
Берг
4-4-2
22
Штарке
23
Вестергор
5
Комппер
28
Брафхайд
32
Бек
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
23
Салихович
8
Бабел
11
Ибишевич
20
Качар
14
Яролим
14
Яролим
20
Качар
30
Торе
16
Иличевич
16
Иличевич
30
Торе
34
Герреро
7
Сон
7
Сон
34
Герреро
0
Вайс
17
Мусона
17
Мусона
0
Вайс
13
Руди
9
Фирмино
9
Фирмино
13
Руди
28
Брафхайд
26
Млапа
26
Млапа
28
Брафхайд
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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