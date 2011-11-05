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Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
Хоффенхайм - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 ноября 2011
Хоффенхайм
05.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
33'
В. Ибишевич
73'
Д. Куемаха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Р. Фирмино
Замена
Л. Йессен
️️️️
А. Бугера
Желтая карточка
А. Бугера
ГОЛ! 1:1!
Д. Куемаха
Пас отдал
Р. Сукута-Пазу
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Ибертсбергер
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
Замена
И. Шехтер
️️️️
П. Де Вит
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
О. Шахан
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Э. Брафхайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-3-3
22
Штарке
26
Ибертсбергер
5
Комппер
28
Брафхайд
25
Ворса
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
8
Бабел
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
4-4-1-1
1
Трапп
23
Дик
6
Абель
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
10
Шахан
21
Де Вит
8
Тифферт
7
Фортунис
19
Куемаха
7
Обаси Огбуке
19
Уильямс
19
Уильямс
7
Обаси Огбуке
26
Ибертсбергер
9
Фирмино
9
Фирмино
26
Ибертсбергер
0
Бугера
18
Йессен
18
Йессен
0
Бугера
10
Шахан
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
21
Де Вит
9
Шехтер
9
Шехтер
21
Де Вит
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кайзерслаутерн
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
21
Тобиас Зиппель
ВР
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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