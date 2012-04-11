Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 11 апреля 2012
Хоффенхайм
11.04.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Гамбург
17'
Я. Вестергор
25'
С. Салихович (П)
51'
Ф. Джонсон
59'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Вайс
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Салихович
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Г. Качар
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Шипплок
ГОЛ! 4:0!
С. Шипплок
Пас отдал
Б. Вукчевич
ГОЛ! 3:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
С. Салихович
Замена
Г. Торе
️️️️
Т. Арслан
Замена
М. Петрич
️️️️
Д. Сала
+2
Желтая карточка
Я. Дробны
Желтая карточка
И. Иличевич
Желтая карточка
Т. Вайс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Салихович
Желтая карточка
С. Шипплок
ГОЛ! 1:0!
Я. Вестергор
Пас отдал
Т. Вайс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
13
Себастьян Руди
ЛАЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
23
Янник Вестергор
ЛП
22
Свен Шипплок
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ПП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
2-2-4-2
22
Штарке
5
Комппер
19
Джонсон
13
Руди
32
Бек
23
Вестергор
22
Шипплок
0
Вайс
23
Салихович
9
Фирмино
7
Вукчевич
3-5-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
28
Мансьенн
25
Брума
20
Качар
30
Арслан
14
Яролим
16
Иличевич
7
Янсен
7
Сала
33
Берг
23
Салихович
17
Мусона
17
Мусона
23
Салихович
22
Шипплок
28
Брафхайд
28
Брафхайд
22
Шипплок
0
Вайс
19
Уильямс
19
Уильямс
0
Вайс
20
Качар
8
Ринкон
8
Ринкон
20
Качар
30
Арслан
30
Торе
30
Торе
30
Арслан
7
Сала
33
Петрич
33
Петрич
7
Сала
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Маркус Баббель
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Гамбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+