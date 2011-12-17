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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 17 декабря 2011
Хоффенхайм
17.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Герта
21'
С. Салихович
90+1'
Р. Хубник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Хубник
Пас отдал
А. Рамос
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
Н. Мусона
Желтая карточка
Р. Хубник
Замена
Ронни
️️️️
К. Лелль
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Салихович
Красная карточка
И. Ворса
Замена
Н. Мусона
️️️️
П. Млапа
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
С. Салихович
Красная карточка
Раффаэл
ГОЛ! 1:0!
С. Салихович
Пас отдал
Р. Бабел
16'
Замена
Т. Торун
️️️️
Н. Рукавица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
13
Никита Рукавица
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-3-4
22
Штарке
32
Бек
23
Вестергор
25
Ворса
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
8
Бабел
11
Ибишевич
9
Фирмино
26
Млапа
3-2-3-2
1
Крафт
28
Лустенбергер
16
Янкер
4
Хубник
22
Лелль
3
Кобиашвили
20
Эберт
16
Оттль
13
Рукавица
11
Раффаэл
20
Рамос
26
Млапа
17
Мусона
17
Мусона
26
Млапа
23
Салихович
19
Уильямс
19
Уильямс
23
Салихович
8
Бабел
7
Вукчевич
7
Вукчевич
8
Бабел
22
Лелль
12
Ронни
12
Ронни
22
Лелль
13
Рукавица
8
Торун
8
Торун
13
Рукавица
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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