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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 21 апреля 2012
Хоффенхайм
21.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Байер
79'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Шюррле
Замена
Б. Очипка
️️️️
М. Ортега
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Шипплок
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Кадлец
Замена
П. Млапа
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
А. Бек
Замена
М. Баллак
️️️️
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
13
Себастьян Руди
ЛАЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
22
Свен Шипплок
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Райан Бабел
АП
23
Сеяд Салихович
ПП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Транкильо Барнетта
АП
10
Микаэль Ортега
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
61
Самед Йесил
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Штарке
23
Вестергор
5
Комппер
19
Джонсон
13
Руди
32
Бек
22
Шипплок
0
Вайс
23
Салихович
8
Бабел
7
Вукчевич
3-2-1-2-1
1
Лено
21
Топрак
8
Кастро
14
Чорлука
8
Бендер
3
Кадлец
20
Шюррле
10
Ортега
10
Барнетта
11
Кисслинг
22
Шипплок
17
Мусона
17
Мусона
22
Шипплок
8
Бабел
26
Млапа
26
Млапа
8
Бабел
10
Ортега
5
Очипка
5
Очипка
10
Ортега
8
Бендер
13
Баллак
13
Баллак
8
Бендер
20
Шюррле
31
Кор
31
Кор
20
Шюррле
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
61
Самед Йесил
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
61
Самед Йесил
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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