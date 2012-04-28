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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 28 апреля 2012
Хоффенхайм
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Нюрнберг
22'
А. Бек
88'
Э. Брафхайд
9'
Т. Пекхарт
45'
Д. Дидави
71'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
ГОЛ! 2:3!
Э. Брафхайд
Пас отдал
П. Млапа
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Р. Бабел
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Т. Пекхарт
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Салихович
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 1:3!
Т. Пекхарт
Замена
П. Млапа
️️️️
Н. Мусона
ГОЛ! 1:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Т. Симонс
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
А. Бек
Замена
А. Буньяку
️️️️
Р. Мак
ГОЛ! 1:1!
А. Бек
ГОЛ! 0:1!
Т. Пекхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
23
Янник Вестергор
ЛАЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
22
Свен Шипплок
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
8
Райан Бабел
АП
23
Сеяд Салихович
ПП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кевин Конрад
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
2-2-3-2-1
22
Штарке
5
Комппер
19
Джонсон
23
Вестергор
32
Бек
22
Шипплок
13
Руди
23
Салихович
8
Бабел
17
Мусона
7
Вукчевич
4-3-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
2
Вольшайд
4
Нильссон
22
Пинола
3
Симонс
8
Фойлнер
5
Балич
10
Дидави
21
Мак
17
Пекхарт
8
Бабел
28
Брафхайд
28
Брафхайд
8
Бабел
23
Салихович
29
Лакич
29
Лакич
23
Салихович
17
Мусона
26
Млапа
26
Млапа
17
Мусона
10
Дидави
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
10
Дидави
17
Пекхарт
13
Хегелер
13
Хегелер
17
Пекхарт
21
Мак
10
Буньяку
10
Буньяку
21
Мак
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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