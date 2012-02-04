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Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 04 февраля 2012
Хоффенхайм
04.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
38'
П. Млапа
51'
С. Салихович (П)
31'
С. Мельдерс
72'
С. Лангкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
М. Ндженг
Желтая карточка
Р. Бабел
Замена
С. Лакич
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 2:2!
С. Лангкамп
Пас отдал
Д. Байер
Замена
Т. Вайс
️️️️
С. Салихович
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Н. Мусона
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Салихович
Желтая карточка
Д. Байер
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 1:1!
П. Млапа
Пас отдал
С. Салихович
ГОЛ! 0:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
С. Лангкамп
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
Д. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
3-3-1-3
22
Штарке
5
Комппер
23
Вестергор
32
Бек
19
Джонсон
23
Салихович
19
Уильямс
17
Мусона
8
Бабел
9
Фирмино
26
Млапа
3-2-3-2
1
Йенцш
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
4
Лангкамп
21
Хосогаи
71
Де Йонг
8
Ндженг
17
Вернер
10
Байер
13
Мельдерс
20
Оэрль
23
Салихович
0
Вайс
0
Вайс
23
Салихович
17
Мусона
7
Вукчевич
7
Вукчевич
17
Мусона
26
Млапа
29
Лакич
29
Лакич
26
Млапа
8
Ндженг
24
Бринкманн
24
Бринкманн
8
Ндженг
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
3
Джибрил Санко
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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