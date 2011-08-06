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Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 06 августа 2011
Ганновер-96
06.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
15'
Я. Шлаудрафф
30'
М. Абделлауе (П)
18'
С. Салихович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
Замена
П. Тагое
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
М. Абделлауе
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
Замена
Х. Хаугер
️️️️
С. Пинту
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Салихович
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
Э. Погатец
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Абделлауе
Желтая карточка
С. Руди
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
Я. Шлаудрафф
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
23
Шахед
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
4-3-3
22
Штарке
5
Комппер
28
Брафхайд
25
Ворса
32
Бек
23
Салихович
13
Руди
19
Джонсон
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
8
Бабел
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
18
Пинту
21
Хаугер
21
Хаугер
18
Пинту
25
Абделлауе
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
25
Абделлауе
8
Бабел
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Бабел
23
Салихович
9
Фирмино
9
Фирмино
23
Салихович
19
Джонсон
28
Тагое
28
Тагое
19
Джонсон
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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