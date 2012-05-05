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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 05 мая 2012
Герта
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
14'
Э. Бен-Хатира
78'
Э. Бен-Хатира
90+2'
Раффаэл
85'
М. Комппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:1!
Раффаэл
+2
Замена
Н. Мусона
️️️️
Д. Кайзер
ГОЛ! 2:1!
М. Комппер
Пас отдал
Э. Брафхайд
Замена
Н. Рукавица
️️️️
К. Янкер
ГОЛ! 2:0!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
А. Рамос
Желтая карточка
П. Млапа
Желтая карточка
Д. Кайзер
Замена
П. Млапа
️️️️
С. Салихович
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Шипплок
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Ласогга
Замена
Ронни
️️️️
Ф. Пердедай
Вторая желтая
Р. Бабел
Желтая карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
П. Ласогга
Желтая карточка
Ф. Пердедай
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Хатира
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
23
Янник Вестергор
ЛАЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Райан Бабел
АП
23
Сеяд Салихович
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
12
Ронни
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
16
Янкер
4
Хубник
32
Холланд
20
Эберт
18
Нимайер
8
Пердедай
28
Бен-Хатира
11
Раффаэл
10
Ласогга
2-2-3-1-2
22
Штарке
19
Джонсон
5
Комппер
32
Бек
23
Вестергор
23
Салихович
13
Руди
13
Кайзер
8
Бабел
7
Вукчевич
22
Шипплок
8
Пердедай
12
Ронни
12
Ронни
8
Пердедай
16
Янкер
13
Рукавица
13
Рукавица
16
Янкер
10
Ласогга
20
Рамос
20
Рамос
10
Ласогга
13
Кайзер
17
Мусона
17
Мусона
13
Кайзер
22
Шипплок
28
Брафхайд
28
Брафхайд
22
Шипплок
23
Салихович
26
Млапа
26
Млапа
23
Салихович
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
30
Саша Бурхерт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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