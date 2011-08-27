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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 27 августа 2011
Хоффенхайм
27.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
36'
Р. Фирмино
38'
М. Арнаутович
83'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
Замена
С. Предль
️️️️
К. Фритц
Замена
П. Тагое
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
М. Экичи
ГОЛ! 1:2!
М. Розенберг
Пас отдал
К. Писарро
Замена
П. Млапа
️️️️
Р. Фирмино
Замена
С. Шипплок
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Арнаутович
Замена
М. Экичи
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Л. Шмитц
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-3-3
22
Штарке
25
Ворса
5
Комппер
32
Бек
28
Брафхайд
19
Джонсон
23
Салихович
13
Руди
9
Фирмино
8
Бабел
7
Обаси Огбуке
3-2-2-1-2
1
Визе
19
Папастатопулос
4
Мертезакер
31
Вольф
8
Фритц
26
Шмитц
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
14
Писарро
7
Арнаутович
28
Брафхайд
22
Шипплок
22
Шипплок
28
Брафхайд
13
Руди
28
Тагое
28
Тагое
13
Руди
9
Фирмино
26
Млапа
26
Млапа
9
Фирмино
8
Фритц
4
Предль
4
Предль
8
Фритц
22
Марин
11
Экичи
11
Экичи
22
Марин
7
Арнаутович
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Арнаутович
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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