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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 02 декабря 2011
Байер
02.12.2011, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
8'
Э. Дердийок
79'
С. Сэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
Б. Очипка
️️️️
С. Сэм
Замена
С. Шипплок
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:0!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
М. Баллак
Замена
В. Ибишевич
️️️️
П. Млапа
Замена
С. Рольфес
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Э. Дердийок
Замена
Н. Мусона
️️️️
Ф. Джонсон
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Бабел
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
26
Пениель Млапа
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Фабиан Джонсон
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-3-2
1
Лено
8
Кастро
5
Швааб
2
Фридрих
3
Кадлец
8
Бендер
33
Сэм
13
Баллак
20
Шюррле
9
Дердийок
11
Кисслинг
4-1-3-1-1
22
Штарке
32
Бек
23
Вестергор
25
Ворса
5
Комппер
19
Уильямс
19
Джонсон
23
Салихович
26
Млапа
10
Сигурдссон
8
Бабел
33
Сэм
5
Очипка
5
Очипка
33
Сэм
13
Баллак
7
Райнарц
7
Райнарц
13
Баллак
9
Дердийок
6
Рольфес
6
Рольфес
9
Дердийок
19
Джонсон
17
Мусона
17
Мусона
19
Джонсон
26
Млапа
11
Ибишевич
11
Ибишевич
26
Млапа
10
Сигурдссон
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
1
Давид Йеллделл
ВР
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
34
Даниель Хаас
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:25 (прямая)
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