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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 28 января 2012
Боруссия Д
28.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
16'
С. Кагава
31'
К. Гросскройц
55'
С. Кагава
63'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Желтая карточка
Р. Бабел
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Руди
Замена
П. Млапа
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 3:1!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Ф. Джонсон
ГОЛ! 3:0!
С. Кагава
Пас отдал
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
С. Бендер
Желтая карточка
Э. Брафхайд
20'
Желтая карточка
Т. Вайс
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
С. Кель
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
26
Пениель Млапа
РФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
3-5-2
22
Штарке
23
Вестергор
28
Брафхайд
32
Бек
19
Уильямс
0
Вайс
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
8
Бабел
9
Фирмино
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
6
Гросскройц
20
Гюндоган
20
Гюндоган
6
Гросскройц
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
13
Руди
17
Мусона
17
Мусона
13
Руди
19
Джонсон
26
Млапа
26
Млапа
19
Джонсон
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
4
Кевин Конрад
ЦЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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