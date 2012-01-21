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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 21 января 2012
Хоффенхайм
21.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
+1
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
А. Лала
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Салихович
Замена
С. Шахед
️️️️
Д. Ройер
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
П. Млапа
Желтая карточка
А. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
77
Даниэль Ройер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
8
Тим Вендел
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
8
Дениз Айчичек
ЦП
3-3-4
22
Штарке
32
Бек
23
Вестергор
28
Брафхайд
23
Салихович
13
Руди
19
Уильямс
11
Ибишевич
8
Бабел
9
Фирмино
26
Млапа
3-5-1-1
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Эггиманн
10
Штоппелькамп
34
Рауш
77
Ройер
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
25
Абделлауе
23
Салихович
17
Мусона
17
Мусона
23
Салихович
26
Млапа
19
Джонсон
19
Джонсон
26
Млапа
77
Ройер
23
Шахед
23
Шахед
77
Ройер
24
Шмидебах
68
Лала
68
Лала
24
Шмидебах
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
8
Тим Вендел
ЦЗ
8
Дениз Айчичек
ЦП
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
Остались в запасе
8
Тим Вендел
ЦЗ
8
Дениз Айчичек
ЦП
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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