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Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 29 октября 2011
Шальке-04
29.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
28'
Рауль
73'
К. Хунтелаар (П)
76'
К. Хунтелаар
63'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
П. Клюге
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Т. Пукки
️️️️
Рауль
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 3:1!
К. Хунтелаар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Р. Бабел
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
5
Хеведес
32
Матип
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
8
Фарфан
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-1-1-4
22
Штарке
25
Ворса
32
Бек
28
Брафхайд
5
Комппер
19
Уильямс
10
Сигурдссон
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
8
Бабел
7
Дракслер
24
Клюге
24
Клюге
7
Дракслер
8
Фарфан
30
Моравек
30
Моравек
8
Фарфан
7
Рауль
20
Пукки
20
Пукки
7
Рауль
10
Сигурдссон
19
Джонсон
19
Джонсон
10
Сигурдссон
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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