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Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 10 декабря 2011
Нюрнберг
10.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
39'
В. Ибишевич
56'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
+1
Красная карточка
М. Комппер
Замена
Т. Вайс
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
А. Бек
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
В. Ибишевич
Замена
А. Буньяку
️️️️
А. Эссвайн
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Дидави
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
Ф. Джонсон
Замена
М. Фойлнер
️️️️
К. Айглер
Красная карточка
Т. Чендлер
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Ф. Джонсон
Желтая карточка
Т. Симонс
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Желтая карточка
К. Айглер
Желтая карточка
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-3-1-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
2
Вольшайд
5
Марох
22
Чендлер
35
Эссвайн
13
Хегелер
3
Симонс
10
Дидави
8
Айглер
17
Пекхарт
3-3-4
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
26
Млапа
9
Фирмино
8
Бабел
11
Ибишевич
10
Дидави
36
Коэн
36
Коэн
10
Дидави
8
Айглер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
8
Айглер
35
Эссвайн
10
Буньяку
10
Буньяку
35
Эссвайн
8
Бабел
0
Вайс
0
Вайс
8
Бабел
13
Руди
19
Уильямс
19
Уильямс
13
Руди
11
Ибишевич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
11
Ибишевич
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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