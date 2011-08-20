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Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 20 августа 2011
Аугсбург
20.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
5'
Р. Бабел
75'
С. Салихович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Салихович
Замена
М. Ндженг
️️️️
П. Верхаг
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Э. Синкала
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Ф. Джонсон
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Салихович
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Де Йонг
Желтая карточка
Й. Де Рек
Желтая карточка
С. Руди
Замена
П. Млапа
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-3-1-1
1
Йенцш
3
Санко
6
Де Рек
2
Верхаг
71
Де Йонг
21
Хосогаи
23
Синкала
11
Беллингаузен
10
Байер
3
Гогиа
13
Мельдерс
4-3-3
22
Штарке
28
Брафхайд
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
23
Салихович
13
Руди
19
Джонсон
9
Фирмино
8
Бабел
7
Обаси Огбуке
2
Верхаг
8
Ндженг
8
Ндженг
2
Верхаг
23
Синкала
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
23
Синкала
71
Де Йонг
17
Вернер
17
Вернер
71
Де Йонг
23
Салихович
23
Вестергор
23
Вестергор
23
Салихович
19
Джонсон
13
Кайзер
13
Кайзер
19
Джонсон
7
Обаси Огбуке
26
Млапа
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
6
Уве Мерле
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
6
Уве Мерле
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Вингенбах
(Диц)
Стадион:
Аугсбург Арена
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