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Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 01 апреля 2012
Хоффенхайм
01.04.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
30'
С. Салихович (П)
80'
К. Хунтелаар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хунтелаар
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
И. Ворса
Замена
П. Млапа
️️️️
С. Шипплок
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Л. Холтби
Замена
М. Хегер
️️️️
А. Учида
Желтая карточка
Ж. Матип
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Л. Уннершталь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Салихович
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
С. Руди
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЛАЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
7
Борис Вукчевич
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦП
23
Сеяд Салихович
ПП
0
Тобиас Вайс
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
2-2-4-2
22
Штарке
23
Вестергор
25
Ворса
19
Джонсон
32
Бек
7
Вукчевич
13
Руди
22
Шипплок
23
Салихович
9
Фирмино
0
Вайс
4-2-3-1
1
Уннершталь
2
Учида
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
13
Джонс
90
Холтби
8
Фарфан
7
Рауль
7
Дракслер
21
Хунтелаар
9
Фирмино
19
Уильямс
19
Уильямс
9
Фирмино
22
Шипплок
26
Млапа
26
Млапа
22
Шипплок
2
Учида
6
Хегер
6
Хегер
2
Учида
90
Холтби
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
90
Холтби
7
Дракслер
19
Марика
19
Марика
7
Дракслер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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