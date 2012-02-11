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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 11 февраля 2012
Вердер
11.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90'
М. Арнаутович
4'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
+2
Желтая карточка
М. Комппер
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Розенберг
Желтая карточка
Р. Фирмино
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Лакич
Замена
Н. Мусона
️️️️
Т. Вайс
Желтая карточка
Т. Визе
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
Т. Вайс
Замена
М. Марин
️️️️
М. Экичи
Желтая карточка
М. Экичи
Желтая карточка
Я. Вестергор
ГОЛ! 0:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Марко Марин
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-3-2
1
Визе
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
22
Игньевски
3
Хартерц
8
Фритц
16
Юнузович
11
Экичи
44
Баргфреде
9
Розенберг
7
Арнаутович
3-4-3
22
Штарке
32
Бек
23
Вестергор
5
Комппер
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
0
Вайс
9
Фирмино
29
Лакич
7
Вукчевич
11
Экичи
22
Марин
22
Марин
11
Экичи
16
Юнузович
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
16
Юнузович
0
Вайс
17
Мусона
17
Мусона
0
Вайс
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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