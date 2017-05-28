Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гвидо Марилунго
Статистика
Гвидо Марилунго - статистика
Завершил карьеру
9 августа 1989 (37), Монтегранаро
#19 | Нападающий
174 см | 73 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
20
0
4
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
1' - 62'
9'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 0
01.04.2017
Эмполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2 : 3
19.03.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4 : 0
12.03.2017
Эмполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
25.02.2017
Эмполи
1' - 70'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
18.02.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 0
12.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
05.02.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4 : 1
29.01.2017
Эмполи
1' - 59'
39'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 0
22.01.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 0
15.01.2017
Эмполи
1' - 65'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
1' - 76'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
1' - 67'
22'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
1' - 90'
8, 72'
45'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
1' - 56'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
1' - 74'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
70' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0 : 0
30.10.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
1' - 59'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
60' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
59' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
69' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
61' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2 : 0
28.08.2016
Эмполи
Был в запасе
Главные новости
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
1
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
6
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
13
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
8
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+