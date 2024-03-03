Brian De Keersmaecker - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Brian De Keersmaecker
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Brian De Keersmaecker
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|33
|2
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Фортуна (Ситтард)
|12.05.2024
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|05.05.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:5
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|28.04.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|53'
|14.04.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:2
|Херенвен (Херенвен)
|03.04.2024
|1' -83'
|Хераклес (Альмело)
|5:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|19' 15'
|31.03.2024
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|15.03.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|36'
|10.03.2024
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|03.03.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:2
|Алмере Сити (Алмере)
|23.02.2024
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.02.2024
|1' -86'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|10.02.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|03.02.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|27.01.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|15'
|20.01.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|12.01.2024
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|17.12.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|10.12.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|02.12.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|26.11.2023
|1' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:5
|Хераклес (Альмело)
|87'
|10.11.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|4:1
|Хераклес (Альмело)
|04.11.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:6
|ПСВ (Эйндховен)
|28.10.2023
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|22.10.2023
|1' -87'
|Хераклес (Альмело)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|07.10.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|01.10.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|28.09.2023
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Хераклес (Альмело)
|56'
|23.09.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:2
|Хераклес (Альмело)
|51' 45'
|16.09.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Утрехт (Утрехт)
|02.09.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|18.08.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|12.08.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|Хераклес (Альмело)