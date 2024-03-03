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    Brian De Keersmaecker - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Brian De Keersmaecker
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хераклес 33 2 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:0 Фортуна (Ситтард)
    12.05.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 4:0 Хераклес (Альмело)
    05.05.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:5 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    28.04.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 3:1 Хераклес (Альмело)
    53'
    14.04.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:2 Херенвен (Херенвен)
    03.04.2024 1' -83' Хераклес (Альмело) 5:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    19' 15'
    31.03.2024 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Хераклес (Альмело)
    15.03.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    36'
    10.03.2024 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 3:0 Хераклес (Альмело)
    03.03.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:2 Алмере Сити (Алмере)
    23.02.2024 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.02.2024 1' -86' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Хераклес (Альмело)
    10.02.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    03.02.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    27.01.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:4 Аякс (Амстердам)
    15'
    20.01.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:1 Волендам (Волендам)
    12.01.2024 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    17.12.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    10.12.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:0 Хераклес (Альмело)
    02.12.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:1 Спарта (Роттердам)
    26.11.2023 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 0:5 Хераклес (Альмело)
    87'
    10.11.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 4:1 Хераклес (Альмело)
    04.11.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:6 ПСВ (Эйндховен)
    28.10.2023 1' -90' Херенвен (Херенвен) 3:0 Хераклес (Альмело)
    22.10.2023 1' -87' Хераклес (Альмело) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    07.10.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    01.10.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    28.09.2023 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Хераклес (Альмело)
    56'
    23.09.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 2:2 Хераклес (Альмело)
    51' 45'
    16.09.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:3 Утрехт (Утрехт)
    02.09.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    18.08.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 НЕК (Неймеген)
    12.08.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:1 Хераклес (Альмело)
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