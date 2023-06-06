Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тунай Торун - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1990 (36), Гамбург
#8 | Нападающий
181 см | 75 кг
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 0
06.06.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Касымпаша
2 : 4
03.06.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 3
30.05.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
1 : 0
20.05.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 2
16.05.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
0 : 0
29.04.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
1 : 2
23.04.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
0 : 0
19.04.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
08.04.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 0
11.03.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
3 : 1
06.03.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
1 : 0
05.02.2023
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
21.01.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 2
15.01.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
4 : 1
04.01.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбулспор
2 : 1
28.12.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
1 : 2
24.12.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
1 : 1
04.11.2022
Анкарагюджю
90' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
1 : 1
29.10.2022
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
0 : 1
23.10.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
15.10.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
0 : 0
10.10.2022
Касымпаша
88' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 0
01.10.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
2 : 3
11.09.2022
Галатасарай
87' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
0 : 2
04.09.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 0
28.08.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.08.2022
Касымпаша
82' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 6
15.08.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
08.08.2022
Касымпаша
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+