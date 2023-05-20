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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбулспор
Касымпаша - Истанбулспор: обзор матча 20 мая 2023
Касымпаша
20.05.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Истанбулспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Истанбулспор
90'
+1
Желтая карточка
Д. Духани
Замена
С. Баокен
️️️️
Б. Койта
90'
Замена
Т. Сербест
️️️️
В. Эйссерик
89'
87'
Замена
К. Шен
️️️️
М. Ба
80'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Сарикайя
80'
Замена
С. Гури
️️️️
Э. Эзе
Замена
А. Кара
️️️️
Х. Хайрадинович
78'
Желтая карточка
М. Фалл
65'
63'
Замена
Э. Рроца
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
63'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
В. Этеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
11
Сидрит Гури
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Канполат
94
Хадергьонай
58
Озкан
3
Джилободжи
12
Бен Уанес
11
Мальса
4
Донк
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Фалл
55
Койта
4-1-1-2-2
1
Йенсен
21
Духани
15
Дели
21
Есиль
3
Аксу
12
Ба
24
Сарикайя
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
19
Гюлтекин
90
Эзе
9
Эйссерик
15
Сербест
15
Сербест
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
35
Кара
35
Кара
10
Хайрадинович
55
Койта
13
Баокен
13
Баокен
55
Койта
24
Сарикайя
4
Эргюн
4
Эргюн
24
Сарикайя
12
Ба
16
Шен
16
Шен
12
Ба
19
Гюлтекин
23
Рроца
23
Рроца
19
Гюлтекин
90
Эзе
11
Гури
11
Гури
90
Эзе
72
Этеми
11
Топалли
11
Топалли
72
Этеми
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбулспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Истанбулспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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