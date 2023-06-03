Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 03 июня 2023
Касымпаша
03.06.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 4
Завершен
Бешикташ
62'
А. Кара
86'
Р. Донк
19'
Ж. Фернандеш
30'
Д. Тосун
49'
В. Абубакар
79'
Т. Бингель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Бешикташ
90'
+3
Желтая карточка
Б. Вардар
90'
+2
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Н. Уйсал
90'
+1
Замена
Б. Вардар
️️️️
С. Учан
90'
+1
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Хаджиахметович
90'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
В. Абубакар
ГОЛ! 2:4!
Р. Донк
Пас отдал
А. Энгин
86'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
84'
Замена
Б. Калкан
️️️️
В. Эйссерик
83'
82'
Желтая карточка
А. Масуаку
79'
ГОЛ! 1:4!
Т. Бингель
Пас отдал
Ж. Фернандеш
68'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Мюлека
ГОЛ! 1:3!
А. Кара
Пас отдал
В. Эйссерик
62'
Замена
Б. Койта
️️️️
Х. Хайрадинович
58'
49'
ГОЛ! 0:3!
В. Абубакар
Пас отдал
Д. Тосун
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
45'
+1
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тосун
Пас отдал
В. Абубакар
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандеш
10'
Желтая карточка
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-3-2-2
1
Канполат
4
Донк
94
Хадергьонай
58
Озкан
12
Бен Уанес
11
Мальса
3
Джилободжи
10
Хайрадинович
35
Кара
9
Эйссерик
7
Фалл
3-4-3
34
Гюнок
19
Розье
23
Велинтон
26
Масуаку
20
Уйсал
48
Учан
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
23
Тосун
11
Мюлека
9
Абубакар
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
9
Эйссерик
41
Калкан
41
Калкан
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
55
Койта
55
Койта
10
Хайрадинович
8
Хаджиахметович
17
Мерас
17
Мерас
8
Хаджиахметович
11
Мюлека
75
Бингель
75
Бингель
11
Мюлека
48
Учан
22
Вардар
22
Вардар
48
Учан
20
Уйсал
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
20
Уйсал
9
Абубакар
20
Кесгин
20
Кесгин
9
Абубакар
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Эмре Билгин
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+