Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Коньяспор
Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 23 апреля 2023
Касымпаша
23.04.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Коньяспор
13'
М. Фалл
30'
Ф. Кальво
45+6'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Коньяспор
90'
Замена
Д. Карайел
️️️️
С. Дикмен
89'
Замена
Д. Павичич
️️️️
М. Диуф
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Ф. Силва
72'
64'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Посуэло
64'
Замена
К. Михаляк
️️️️
M. Moreno
60'
Желтая карточка
M. Moreno
Замена
М. Шуиар
️️️️
М. Эскихеллак
60'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
М. Тирпа
60'
Желтая карточка
Ф. Силва
59'
45'
+6
ГОЛ! 1:2!
М. Диуф
39'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Р. Мурич
30'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кальво
Пас отдал
А. Посуэло
Желтая карточка
М. Фалл
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Фалл
Пас отдал
С. Баокен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
4-2-3-1
19
Гювенк
12
Бен Уанес
4
Донк
25
Тирпа
70
Силва
15
Сербест
35
Кара
19
Эскихеллак
9
Эйссерик
7
Фалл
13
Баокен
4-4-2
23
Сехич
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Посуэло
7
41
Бухалакис
11
Мурич
92
Диуф
70
Силва
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
70
Силва
25
Тирпа
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
25
Тирпа
19
Эскихеллак
8
Шуиар
8
Шуиар
19
Эскихеллак
6
Дикмен
90
Карайел
90
Карайел
6
Дикмен
8
Посуэло
8
Пас
8
Пас
8
Посуэло
92
Диуф
24
Павичич
24
Павичич
92
Диуф
11
Мурич
11
Эмрели
11
Эмрели
11
Мурич
7
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Коньяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+