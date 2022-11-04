Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Анкарагюджю
Касымпаша - Анкарагюджю: обзор матча 04 ноября 2022
Касымпаша
04.11.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
58'
Б. Койта
85'
А. Хадзийованнис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Анкарагюджю
Желтая карточка
Б. Койта
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
К. Малку
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Фалл
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Хадзийованнис
Замена
Б. Калкан
️️️️
А. Энгин
84'
83'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Беридзе
73'
Замена
Пепе
️️️️
Т. Антальялы
65'
Замена
Б. Гюндердю
️️️️
Г. Аккан
64'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Хесе
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
58'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Демирель
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
77
Али Демирель
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Касымпаша
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Пепе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ташкыран
3
Граовац
4
Донк
25
Тирпа
18
Петретта
94
Хадергьонай
77
Демирель
35
Кара
17
Энгин
43
Целина
7
Фалл
4-2-3-1
23
Аккан
24
Малку
26
Радакович
18
Муякич
17
Гюрелер
38
Чигерчи
14
Антальялы
10
Хесе
8
Педринью
7
Беридзе
9
Соу
7
Фалл
8
Торун
8
Торун
7
Фалл
77
Демирель
55
Койта
55
Койта
77
Демирель
17
Энгин
41
Калкан
41
Калкан
17
Энгин
23
Аккан
13
Гюндердю
13
Гюндердю
23
Аккан
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
14
Антальялы
88
Пепе
88
Пепе
14
Антальялы
10
Хесе
11
Килинк
11
Килинк
10
Хесе
Остались в запасе
Касымпаша
Анкарагюджю
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Касымпаша - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Анкарагюджю
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+