Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 04 января 2023
Касымпаша
04.01.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Аланьяспор
11'
М. Бен Уанес
32'
М. Фалл
67'
В. Эйссерик
83'
М. Фалл
90+1'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
А. Хассан
Пас отдал
З. Ферхат
Замена
Б. Целина
️️️️
В. Эйссерик
87'
Замена
Б. Калкан
️️️️
Я. Озкан
86'
ГОЛ! 4:0!
М. Фалл
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
83'
Желтая карточка
С. Баокен
80'
72'
Замена
З. Ферхат
️️️️
У. Гюнеш
ГОЛ! 3:0!
В. Эйссерик
67'
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Энгин
62'
59'
Замена
О. Айдын
️️️️
И. Кавалейру
46'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Кандеяш
46'
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Аксой
46'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
А. Лусамба
ГОЛ! 2:0!
М. Фалл
Пас отдал
В. Эйссерик
32'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
25'
Замена
Д. Граовац
️️️️
Т. Сербест
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Бен Уанес
Пас отдал
А. Энгин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Касымпаша
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
43
Берсант Целина
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-3-2-1
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
94
Хадергьонай
58
Озкан
4
Донк
10
Хайрадинович
15
Сербест
35
Кара
17
Энгин
9
Эйссерик
7
Фалл
2-2-2-1-3
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
8
Фер
88
Эздемир
20
Гюнеш
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
19
Хассан
21
Кандеяш
7
Караджа
15
Сербест
3
Граовац
3
Граовац
15
Сербест
9
Эйссерик
43
Целина
43
Целина
9
Эйссерик
58
Озкан
41
Калкан
41
Калкан
58
Озкан
17
Энгин
13
Баокен
13
Баокен
17
Энгин
20
Аксой
8
Думбия
8
Думбия
20
Аксой
11
Лусамба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
11
Лусамба
20
Гюнеш
8
Ферхат
8
Ферхат
20
Гюнеш
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
21
Кандеяш
13
Перейра
13
Перейра
21
Кандеяш
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+