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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Хатайспор
Касымпаша - Хатайспор: обзор матча 28 августа 2022
Касымпаша
28.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
36'
Х. Хайрадинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Хатайспор
Желтая карточка
М. Фалл
90'
+3
Желтая карточка
А. Энгин
90'
+1
Замена
Д. Брума
️️️️
Х. Хайрадинович
86'
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
С. Баокен
86'
81'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
75'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Абид
75'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Р. Рибейру
Замена
А. Энгин
️️️️
В. Эйссерик
74'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Гемичибаши
74'
Желтая карточка
В. Эйссерик
59'
46'
Замена
К. Варга
️️️️
О. Враньеш
46'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
С. Бас
ГОЛ! 1:0!
Х. Хайрадинович
Пас отдал
Б. Целина
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
14
Райан Абид
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
25
Джеффри Брума
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
3
Граовац
94
Хадергьонай
5
Чифтпинар
81
Гемичибаши
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
43
Целина
13
Баокен
7
Фалл
4-1-3-1-1
1
Кардешлер
5
Фалет
22
Враньеш
3
Адекугбе
22
Черекчи
8
Буджемаа
14
Абид
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
77
Бас
9
Эль-Кааби
10
Хайрадинович
25
Брума
25
Брума
10
Хайрадинович
81
Гемичибаши
35
Кара
35
Кара
81
Гемичибаши
9
Эйссерик
17
Энгин
17
Энгин
9
Эйссерик
13
Баокен
80
80
13
Баокен
77
Бас
15
Йылмаз
15
Йылмаз
77
Бас
20
Рибейру
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Рибейру
14
Абид
19
Мерт
19
Мерт
14
Абид
22
Враньеш
7
Варга
7
Варга
22
Враньеш
Остались в запасе
Касымпаша
Хатайспор
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
6
Муса Чагыран
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
6
Муса Чагыран
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Касымпаша - Хатайспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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