Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Газиантеп
Касымпаша - Газиантеп: обзор матча 01 октября 2022
Касымпаша
01.10.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Газиантеп
57'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Газиантеп
Замена
Д. Граовац
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+2
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
88'
Замена
А. Кара
️️️️
В. Эйссерик
83'
81'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
М. Ганоушек
81'
Замена
М. Джихан
️️️️
Т. Пекхарт
73'
Замена
В. Велиу
️️️️
А. Сагаль
59'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Л. Маркович
59'
Замена
А. Пармак
️️️️
Ф. Соялп
ГОЛ! 1:0!
Б. Целина
Пас отдал
С. Баокен
57'
45'
+5
Желтая карточка
А. Сагаль
Желтая карточка
В. Эйссерик
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Касымпаша
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
25
Тирпа
25
Брума
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
13
Баокен
7
Фалл
3-3-4
19
Гювенк
23
Ганоушек
14
Тошка
70
Кициу
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
17
Пекхарт
8
Маркович
28
Сагаль
5
Эрсой
10
Хайрадинович
3
Граовац
3
Граовац
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
35
Кара
35
Кара
9
Эйссерик
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
23
Ганоушек
11
Пехливан
11
Пехливан
23
Ганоушек
8
Соялп
6
Пармак
6
Пармак
8
Соялп
17
Пекхарт
11
Джихан
11
Джихан
17
Пекхарт
28
Сагаль
7
Велиу
7
Велиу
28
Сагаль
8
Маркович
25
Фигейредо
25
Фигейредо
8
Маркович
Остались в запасе
Касымпаша
Газиантеп
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Газиантеп
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Газиантеп
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+