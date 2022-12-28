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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Касымпаша
Истанбулспор - Касымпаша: обзор матча 28 декабря 2022
Истанбулспор
28.12.2022, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
29'
В. Этеми
78'
Э. Каан Гюлтекин
25'
Р. Петретта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Касымпаша
Замена
К. Багыш
️️️️
В. Этеми
90'
+10
Замена
А. Ясар
️️️️
И. Йылмаз
90'
+5
89'
Замена
️️️️
В. Эйссерик
Замена
A. Cajic
️️️️
Э. Рроца
88'
Замена
М. Есиль
️️️️
М. Олого
88'
Замена
О. Бербер
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
88'
ГОЛ! 2:1!
Э. Каан Гюлтекин
78'
78'
Замена
А. Энгин
️️️️
Р. Петретта
78'
Замена
С. Баокен
️️️️
Б. Койта
65'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
Б. Целина
Желтая карточка
М. Сарикайя
63'
62'
Желтая карточка
Р. Петретта
51'
Желтая карточка
Т. Сербест
49'
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
И. Йылмаз
49'
38'
Желтая карточка
М. Тирпа
ГОЛ! 1:1!
В. Этеми
Пас отдал
М. Сарикайя
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Петретта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
77
Каган Багыш
ПВ
Касымпаша
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Йенсен
3
Аксу
50
Олого
23
Эрдоган
57
Кабасакал
21
Духани
24
Сарикайя
72
Этеми
23
Рроца
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Тирпа
25
Брума
18
Петретта
12
Бен Уанес
15
Сербест
43
Целина
9
Эйссерик
7
Фалл
55
Койта
9
Йылмаз
66
Ясар
66
Ясар
9
Йылмаз
50
Олого
21
Есиль
21
Есиль
50
Олого
19
Гюлтекин
13
Бербер
13
Бербер
19
Гюлтекин
23
Рроца
11
11
23
Рроца
72
Этеми
77
Багыш
77
Багыш
72
Этеми
43
Целина
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
43
Целина
18
Петретта
17
Энгин
17
Энгин
18
Петретта
55
Койта
13
Баокен
13
Баокен
55
Койта
Остались в запасе
Истанбулспор
Касымпаша
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
Остались в запасе
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Истанбулспор - Касымпаша
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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