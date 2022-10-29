Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 29 октября 2022
Коньяспор
29.10.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
82'
Гильерме
50'
Х. Хайрадинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Касымпаша
Желтая карточка
У. Икпеазу
90'
+7
90'
+5
Замена
Б. Целина
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ташкыран
Желтая карточка
К. Демирташ
87'
83'
Замена
Б. Койта
️️️️
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:1!
Гильерме
Пас отдал
У. Икпеазу
82'
81'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
78'
77'
Замена
Т. Торун
️️️️
А. Энгин
Замена
К. Демирташ
️️️️
Ф. Кальво
72'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Демир
71'
Желтая карточка
А. Огуз
60'
Замена
М. Диуф
️️️️
З. Битики
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хайрадинович
Замена
Б. Пас
️️️️
О. Улджын
46'
46'
Замена
А. Кара
️️️️
А. Демирель
30'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
77
Али Демирель
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Касымпаша
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
43
Берсант Целина
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
4-2-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Хаджиахметович
35
Улджын
11
Битики
9
Демир
8
Чекичи
77
Михаляк
3-2-2-2-1
1
Ташкыран
5
Чифтпинар
25
Тирпа
94
Хадергьонай
3
Граовац
12
Бен Уанес
77
Демирель
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
17
Энгин
7
Фалл
5
Кальво
47
Демирташ
47
Демирташ
5
Кальво
35
Улджын
8
Пас
8
Пас
35
Улджын
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
9
Демир
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Демир
11
Битики
92
Диуф
92
Диуф
11
Битики
77
Демирель
35
Кара
35
Кара
77
Демирель
17
Энгин
8
Торун
8
Торун
17
Энгин
10
Хайрадинович
43
Целина
43
Целина
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
55
Койта
55
Койта
9
Эйссерик
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+