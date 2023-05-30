Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 30 мая 2023
Аланьяспор
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 3
Завершен
Касымпаша
49'
О. Айдын
60'
П. Джилободжи
65'
Б. Койта
78'
М. Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
89'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
89'
Замена
М. Шуиар
️️️️
В. Эйссерик
Замена
У. Гюнеш
️️️️
З. Феддаль
82'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Кандеяш
82'
78'
ГОЛ! 1:3!
М. Фалл
Пас отдал
М. Бен Уанес
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
71'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Э. Ярдимчи
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
О. Айдын
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
Б. Койта
Пас отдал
М. Бен Уанес
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Джилободжи
Пас отдал
М. Бен Уанес
53'
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Баокен
ГОЛ! 1:0!
О. Айдын
Пас отдал
Д. Кандеяш
49'
Желтая карточка
И. Думбия
47'
42'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-3-1-3
99
Карагез
20
Аксой
23
Байир
3
Феддаль
8
Фер
8
Думбия
88
Эздемир
70
Айдын
7
Караджа
21
Кандеяш
17
Ярдимчи
3-3-1-2-1
1
Канполат
4
Донк
3
Джилободжи
58
Озкан
94
Хадергьонай
11
Мальса
12
Бен Уанес
35
Кара
7
Фалл
9
Эйссерик
13
Баокен
3
Феддаль
20
Гюнеш
20
Гюнеш
3
Феддаль
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
21
Кандеяш
13
Перейра
13
Перейра
21
Кандеяш
17
Ярдимчи
9
Кулурис
9
Кулурис
17
Ярдимчи
9
Эйссерик
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
13
Баокен
55
Койта
55
Койта
13
Баокен
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+