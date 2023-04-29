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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Касымпаша
Анкарагюджю - Касымпаша: обзор матча 29 апреля 2023
Анкарагюджю
29.04.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Касымпаша
90'
+2
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
90'
+2
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
В. Эйссерик
83'
Замена
М. Тирпа
️️️️
А. Кара
83'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
М. Шуиар
Замена
Педринью
️️️️
Л. Диак
82'
Желтая карточка
К. Малку
69'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Г. Жахид
67'
Замена
Э. Килинк
️️️️
А. Хадзийованнис
66'
65'
Желтая карточка
А. Кара
60'
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Баокен
Замена
А. Джоканович
️️️️
Т. Антальялы
46'
19'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-2-3-1
23
Аккан
23
Ганоушек
70
Кициу
18
Муякич
24
Малку
14
Антальялы
25
Диак
6
Канкая
11
Жахид
7
Хадзийованнис
9
Соу
3-1-2-3-1
19
Гювенк
94
Хадергьонай
4
Донк
12
Бен Уанес
11
Мальса
15
Сербест
35
Кара
7
Фалл
9
Эйссерик
8
Шуиар
13
Баокен
14
Антальялы
16
Джоканович
16
Джоканович
14
Антальялы
25
Диак
8
Педринью
8
Педринью
25
Диак
7
Хадзийованнис
11
Килинк
11
Килинк
7
Хадзийованнис
11
Жахид
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
11
Жахид
35
Кара
25
Тирпа
25
Тирпа
35
Кара
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
8
Шуиар
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
8
Шуиар
13
Баокен
55
Койта
55
Койта
13
Баокен
Остались в запасе
Анкарагюджю
Касымпаша
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Анкарагюджю - Касымпаша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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