Тиаго Андраде - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.06.2024
|1' - 84'
|Наньтун Чжиюнь
|0:1
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Китай. Суперлига, 15 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|0:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|13.11.2023
|80' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.10.2023
|90' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|14.09.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.08.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|10.07.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.06.2023
|82' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.06.2023
|79' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|21.05.2023
|71' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|86'
|15.05.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Коритиба (Коритиба)
|11.05.2023
|1' -46'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.05.2023
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|30.04.2023
|63' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.04.2023
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.04.2023
|82' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Гойас (Гояния)