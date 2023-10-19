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    Тиаго Андраде - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Андраде
    Команда Шэньчжэнь Пенг Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 2000 (23 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.06.2024 1' - 84' Наньтун Чжиюнь 0:1 Шэньчжэнь Пенг Сити Китай. Суперлига, 15 тур
    26.05.2024 1' - 90' Шэньчжэнь Пенг Сити 0:1 Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    26.11.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    13.11.2023 80' -90' Баия (Салвадор) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.11.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    22.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.10.2023 90' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    01.10.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.09.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    14.09.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.09.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    22.08.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.08.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.07.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    24.07.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    10.07.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.06.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    11.06.2023 82' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.06.2023 79' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.05.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    21.05.2023 71' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    86'
    15.05.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Коритиба (Коритиба)
    11.05.2023 1' -46' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.05.2023 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    30.04.2023 63' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.04.2023 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.04.2023 82' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Гойас (Гояния)
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