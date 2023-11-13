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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Паранаэнсе
Баия - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 13 ноября 2023
Баия
13.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
73'
Эвералдо (П)
87'
А. Каноббио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Адемир
️️️️
Каули
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Каноббио
Пас отдал
Б. Запелли
Желтая карточка
Кану
80'
80'
Замена
Т. Андраде
️️️️
М. Фелипе
80'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Эвералдо
77'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Тасиано
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эвералдо
73'
72'
Желтая карточка
Фернандиньо
71'
Желтая карточка
А. Каноббио
Желтая карточка
Д. Дуарт
65'
56'
Замена
Кристиан
️️️️
У. Моура
56'
Замена
В. Буэно
️️️️
Т. Куэльо
46'
Желтая карточка
Кака
29'
Желтая карточка
У. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Баия
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
57
João Vitor
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
18
Кристиан
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
3-2-1-1-4
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
27
Эвералдо
20
Тейшейра
46
Джуба
1
4-1-2-2-1
24
Бенто
44
Хелено
4
Фелипе
37
Эскивель
25
Кака
5
Моура
5
Фернандиньо
10
Запелли
17
Каноббио
28
Куэльо
11
Виллиан
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
16
Тасиано
88
88
16
Тасиано
5
Моура
18
Кристиан
18
Кристиан
5
Моура
28
Куэльо
15
Буэно
15
Буэно
28
Куэльо
4
Фелипе
11
Андраде
11
Андраде
4
Фелипе
11
Виллиан
16
Арриагада
16
Арриагада
11
Виллиан
Остались в запасе
Баия
Атлетико Паранаэнсе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
57
João Vitor
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
57
João Vitor
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Баия - Атлетико Паранаэнсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
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