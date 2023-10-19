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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Гремио - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 19 октября 2023
Гремио
19.10.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
7'
Л. Бесоцци
38'
Б. Запелли
90+4'
К. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Вторая желтая
Рейналдо
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Роша
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Роша
Пас отдал
Л. Эскивель
Замена
Луан
️️️️
Ф. Кристальдо
86'
85'
Желтая карточка
Т. Куэльо
82'
Замена
К. Роша
️️️️
Б. Запелли
82'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Пабло
73'
Желтая карточка
Л. Эскивель
68'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
68'
Замена
Ромуло
️️️️
В. Буэно
Замена
J.
️️️️
Натан
68'
Желтая карточка
Рейналдо
58'
57'
Желтая карточка
Т. Хелено
53'
Желтая карточка
А. Сантана
46'
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
Замена
Э. Галдино
️️️️
Х. Итурбе
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Бесоцци
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
46'
Желтая карточка
Л. Суарес
44'
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Запелли
Пас отдал
Эрик
25'
Желтая карточка
А. Каноббио
ГОЛ! 1:0!
Л. Бесоцци
Пас отдал
Л. Суарес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Гремио
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
49
Araújo
ЦП
48
Josué
ЦП
7
Луан
АП
17
Густавиньо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
4-1-3-2
12
Чапеко
6
Рейналдо
3
4
Каннеман
2
Фабио
6
Виларди
77
Бесоцци
19
Кристальдо
11
Итурбе
9
Суарес
14
Натан
3-4-2-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
10
Запелли
15
Буэно
5
Фернандиньо
14
Эрик
17
Каноббио
28
Куэльо
92
Пабло
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
14
Натан
48
48
14
Натан
19
Кристальдо
7
Луан
7
Луан
19
Кристальдо
77
Бесоцци
11
Феррейра
11
Феррейра
77
Бесоцци
11
Итурбе
17
Галдино
17
Галдино
11
Итурбе
10
Запелли
27
Роша
27
Роша
10
Запелли
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
92
Пабло
16
Арриагада
16
Арриагада
92
Пабло
15
Буэно
40
Ромуло
40
Ромуло
15
Буэно
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
49
Araújo
ЦП
17
Густавиньо
АП
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
49
Araújo
ЦП
17
Густавиньо
АП
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Гремио - Атлетико Паранаэнсе
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
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