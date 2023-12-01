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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 01 декабря 2023
Крузейро
01.12.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
84'
М. Перейра
65'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
90'
+4
Желтая карточка
Ромуло
90'
+3
Замена
Ромуло
️️️️
Кристиан
87'
Желтая карточка
У. Моура
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
Никао
84'
83'
Замена
У. Моура
️️️️
В. Буэно
Замена
R. Elias
️️️️
Б. Родригес
83'
79'
Желтая карточка
Кака
Пенальти не реализован!
Б. Родригес
74'
Желтая карточка
Вилльям
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Пас отдал
Эрик
59'
Замена
К. Роша
️️️️
М. Фелипе
Замена
Л. Силва
️️️️
Ф. Машадо
58'
46'
Замена
Мадсон
️️️️
Б. Запелли
46'
Замена
В. Роке
️️️️
Виллиан
40'
Желтая карточка
М. Фелипе
Желтая карточка
Нерис
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
11
Никао
АП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
53
Dudu
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
4-1-2-3
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
25
5
9
Родригес
10
Перейра
11
Гомес
3-5-1-1
24
Бенто
44
Хелено
4
Фелипе
25
Кака
5
Фернандиньо
18
Кристиан
15
Буэно
10
Запелли
14
Эрик
28
Куэльо
11
Виллиан
36
Машадо
16
Силва
16
Силва
36
Машадо
9
Родригес
9
9
9
Родригес
4
Фелипе
27
Роша
27
Роша
4
Фелипе
10
Запелли
22
Мадсон
22
Мадсон
10
Запелли
15
Буэно
5
Моура
5
Моура
15
Буэно
18
Кристиан
40
Ромуло
40
Ромуло
18
Кристиан
11
Виллиан
9
Роке
9
Роке
11
Виллиан
Остались в запасе
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
11
Никао
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
53
Dudu
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
11
Никао
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
53
Dudu
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Pedro Vuaden, Brazil
Стадион:
Минейран
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